DEAŞ'a Operasyonda 4 Tutuklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği zanlılarla ilgili çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
