DEAŞ\'a Yönelik \'Gürz-35\' Operasyonunda 42 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen 'Gürz-35' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde düzenlenen 'Gürz-35' operasyonlarında 42 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür" dedi.