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DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

DEAŞ\'a yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı kararı
28.12.2023 - 09:19,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile örgüt mensuplarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.

Yapılan çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin kimliği belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA
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