DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ\'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

27.02.2024 09:15
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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