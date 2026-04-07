DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 36 Gözaltı

07.04.2026 12:25
Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 36 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Şanlıurfa merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

