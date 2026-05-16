DEAŞ'ın İki Numara İsimlerinden Biri Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, öldürüldüğünü duyurduğu terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu-Bilal el-Minuki'nin ortak operasyonla etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tinubu, Nijerya ve ABD silahlı kuvvetlerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonun terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Tinubu, ilk değerlendirmelere göre, Ebu-Bilal el-Minuki ile bazı yardımcılarının Çad Gölü Havzası'ndaki yerleşkelerine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonun DEAŞ'a ağır darbe vurduğunu kaydeden Tinubu, ABD ile güvenlik alanındaki ortaklıktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

ABD Başkanı Trump'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tinubu, operasyonda görev alan personelin profesyonelliğini ve cesaretini takdir ettiğini belirtti.

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, el-Minuki'nin, DEAŞ'ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi olduğunu belirterek, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği oldukça karmaşık operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından gün içinde yaptığı paylaşımda, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu-Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Oldukça karmaşık operasyonun kendi talimatıyla ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri tarafından kusursuz şekilde düzenlendiğini belirten Trump, bu sayede DEAŞ'ın küresel operasyonlarının oldukça zayıflayacağını kaydetti.