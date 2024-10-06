DEAŞ Operasyonu: Bomba Eğitimi Alan Şüpheli Yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.