DEAŞ'tan Hakkani'ye Suikast - Son Dakika
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DEAŞ'tan Hakkani'ye Suikast

Afganistan geçici hükümeti Bakan Vekili Hakkani, DEAŞ'ın üstlendiği intihar saldırısında hayatını kaybetti.

12.12.2024 00:16
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Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin ölümüne neden olan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Hakkani, bugün öğleden sonra bakanlık binasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Hakkani ile çok sayıda Taliban mensubu da yaşamını yitirmişti.

Afganistan yönetimi Sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırıyla ilgili açıklamasında terör örgütü DEAŞ'ı işaret etmişti.

Afganistan yönetimi, olayın faili olarak tanımlanan kişinin bakanlık binasına girdiği ana ait kayıtları basınla paylaşarak, bu kişinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu duyurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de saldırıyı kınamıştı.

Hakkani, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana öldürülen en üst düzey Afgan yönetici oldu.

Halilurrahman Hakkani kimdir?

58 yaşındaki Halilurrahman Hakkani, Afganistan'ın önemli siyasi oluşumlarından Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin kardeşi ve Hakkani grubunun şu anki lideri Siraceddin Hakkani'nin de amcası.

Hakkani, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen yönetim değişikliği sonrası Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığına atandı.

Sürekli silahıyla gezdiği bilinen Hakkani'nin, Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinde önemli askeri ve siyasi rolü bulunuyor.

ABD tarafından, terör saldırılarından sorumlu tutulan Hakkani'nin bulunması için 5 milyon dolar ödül konulmuştu.

Kaynak: AA

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