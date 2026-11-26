Irak'ta bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle 8 Fransa vatandaşına müebbet, 2 Fransa vatandaşına ise 15 yıl hapis cezası verdi.

Irak'taki yargı kaynaklarına göre, terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları şüphesiyle Suriye'de tutuklanan ve Irak'a nakledilen 47 Fransa vatandaşının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, bugün görülen duruşmada terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle 8 Fransa vatandaşına müebbet, 2 Fransa vatandaşına 15 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmada, 10 sanık hakkındaki kararın ise ileri tarihte alınması kararlaştırıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları şüphesiyle Suriye'de tutuklanan ve Irak'a getirilen sanıklar, Irak'ta eylül ayında yargılanmaya başlamıştı.

Dava kapsamındaki daha önceki duruşmalarda yargılanan sanıklardan 15'ine müebbet, 1'ine ise 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Duruşmalarda sanıkların büyük bölümü kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul ederek örgüte katıldıkları için pişmanlık duyduklarını belirtmişti. Bazı sanıklar Fransa'ya iade edilmeleri talebinde bulunurken, bazıları ise silahlı faaliyetlerinin yalnızca Suriye topraklarında gerçekleştiğini belirterek Irak'ta yargılanmalarına itiraz etmişti.

Irak hükümeti ise terörle mücadele yasasını esas alarak DEAŞ'a katılmanın, örgütün faaliyetlerinin Irak'ta veya Suriye'de yürütülmesine bakılmaksızın suç teşkil ettiği gerekçesiyle sanıkları yargılıyor.