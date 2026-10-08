DEAŞ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i Kilis'te tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i Kilis'te tutuklandı

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DEAŞ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i Kilis\'te tutuklandı
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DEAŞ üyeliği iddiasıyla Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüpheliler Kilis İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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