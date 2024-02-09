DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır'da Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır'da Yakalandı

DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır\'da Yakalandı

Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi H.E., operasyonla yakalandı. Suriye uyruklu olan H.E., tutuklandı.

09.02.2024 16:43
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DİYARBAKIR'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi H.E., operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin koordineli çalışma yaptı. Bu kapsamda 2022'den itibaren aranan, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu DEAŞ üyesi H.E. saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan H.E. işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Bağlar, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DEAŞ Üyesi H.E. Diyarbakır'da Yakalandı - Son Dakika
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