DEAŞ Üyesine 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

13.02.2026 11:03
Adana'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan M.A.'ya 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 Şubat'ta tutuklanan Suriyeli M.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif yer aldığı ve uzun namlulu silahla fotoğraflarının olduğu belirtildi.

M.A'nın DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın örgüte finansal destekte bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın haklarında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen kişilerle irtibatının tespit edildiği ve örgütün hiyerarşik yapılanması içinde yoğunluk, süreklilik ve çeşitlilik gösterecek şekilde faaliyette bulunduğu kaydedilerek M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu M.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Adana, Terör, Son Dakika

