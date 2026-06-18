Dede fırınından pizzacıya: Köye dönüş hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dede fırınından pizzacıya: Köye dönüş hikayesi

18.06.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki Aleyna Alkan, dededen kalma evlerinin bahçesindeki taş fırında pizza yaparak kazanç sağlıyor - Genç girişimci Aleyna Alkan: - "Annem, teyzem, yengem, karşı komşularımız, tamamen köylünün çalıştığı bir ortam oluşturduk. Yaptığımız girişimle köyümüze ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Bursa'da gastronomi bölümü mezunu Aleyna Alkan, doğup büyüdüğü kırsal mahallede dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizzacıya dönüştürdü.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde yaşayan, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu 24 yaşındaki Aleyna Alkan, kendi sektörüyle ilgili bir süre farklı illerde çalıştı.

Doğup büyüdüğü mahalleyi çok seven Alkan, bir süre sonra mesleğini burada sürdürme kararı aldı.

Alkan, ailesinin de desteğiyle dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizza işletmesine dönüştürdü.

Dükkanı akrabaları ve komşularıyla işleten, 6'sı kadın 7 kişiye istihdam sağlayan Alkan, İnegöl'e 15, Bursa il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki mahalleye pizza yemek için gelenleri ağırlıyor.

"Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor"

Aleyna Alkan, AA muhabirine, mahallesini çok sevdiğini söyledi.

Hem mesleğinden hem de doğup büyüdüğü mahalleden kopmak istemediği için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Köyümü çok seviyorum ve köyüme dönmek istiyordum. ya dışarıda köyden uzakta çalışacaktım ya da bu mesleği bırakacaktım. Ben ikisini de tercih etmedim. Köye gelip aileme bu fikirden bahsettim. Onlar da bana destek çıktı ve sonra bu şekilde çalışmalara başladık. Dedemin 60 yıl önce ekmek yapmak için yaptırdığı fırını biz şu anda pizza üretmek için kullanıyoruz."

Buraya gelenlerin önce pizza yediğini sonra doğal ortamın tadını çıkardığını dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Annem, teyzem, yengem, karşı komşularımız, tamamen köylünün çalıştığı bir ortam oluşturduk. Yaptığımız girişimle köyümüze ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz. Köyümüzün çok güzel yeşillik alanları var, oraları geziyorlar. Şehitlik abidemiz var, orayı ziyaret ediyorlar. Eskiden insanlar tarla sürmekle, meyve toplamakla vakit geçiriyormuş ama ben pizza dükkanı açtım. Hayallerimin peşinden ilerliyorum. Yeter ki insanlar cesaret etsinler. Artık köylerde de iş imkanları fazla. Çok korkularım vardı, stres altındaydım ama güzel ilerliyoruz. Müşterilerimiz ve köyümüz çok memnun. Bursa, Yalova, Eskişehir gibi çevre illerden geliyorlar. Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor. Köyümüze gelenler doğal ürünler de satın alabiliyorlar. Bu şekilde ilçe ve köy ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dede fırınından pizzacıya: Köye dönüş hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:58
Aspendos’ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: Dede fırınından pizzacıya: Köye dönüş hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.