Dedektör Köpekler Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Dedektör Köpekler Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan dedektör köpekler, uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarda önemli bir rol oynuyor. Labrador cinsi "Kayıt" ve Alman çoban köpeği "Ulak", keskin koku alma yetenekleriyle uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine katkı sağlıyor. Bugüne kadar birçok operasyonda başarı gösteren köpekler, Tekirdağ'da 50 kilogram reçine esrar, 27 kilo 401 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram esrar, 2 kilo 611 gram eroin, 17 bin 549 sentetik ecza hap, 13 bin 297 kök kenevir, 605 gram kokain ve 3 bin 267 uyuşturucu hap ele geçirilmesini sağladı.

14.06.2024 13:30
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen dedektör köpekler "Kayıt" ve "Ulak" hassas burnuyla operasyonlarda jandarmanın en önemli yardımcıları oluyor.

Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen labrador cinsi "Kayıt" 2017 yılında, Alman çoban köpeği "Ulak" ise 2020 yılında Tekirdağ'da göreve başladı.

"Hassas burunlar" görev yerleri Tekirdağ olsa da uzmanlık alanlarına ilişkin ihtiyaç duyulması halinde çeşitli illerde de görev yapıyor.

Uyuşturucu tacirlerinin denediği "zula" yöntemlerini keskin koku alma yeteneğiyle boşa çıkaran "Kayıt" ve "Ulak", yüklü miktarda esrar, bonzai, Hint keneviri, eroin, uyuşturucu hap ve kokainin ele geçirilmesine katkı sağlıyor.

Araba, ev, depo veya herhangi bir yere uyuşturucu zulalandığını tespit eden "Kayıt" ve "Ulak" sorumlu eğitmenine uyuşturucu maddenin bulunduğu yere patilerini vurarak işaret veriyor.

"Kayıt" bugüne kadar 430 operasyonda başarı gösterdi. "Ulak" ise 343 operasyonda başarılı oldu.

"Kayıt" ve "Ulak" Tekirdağ'da göreve başladıkları günden bu yana katıldıkları operasyonlarda 50 kilogram reçine esrar, 27 kilo 401 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram esrar, 2 kilo 611 gram eroin, 17 bin 549 sentetik ecza hap, 13 bin 297 kök kenevir, 605 gram kokain ve 3 bin 267 uyuşturucu hap ele geçirilmesini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde dedektör köpeklerin yanı sıra iz takip, mayın arama ve bomba arama köpekleri de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dedektör Köpekler Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor - Son Dakika

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