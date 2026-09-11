Dedesinin kazara tüfekle vurduğu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dedesinin kazara tüfekle vurduğu çocuk hayatını kaybetti

Dedesinin kazara tüfekle vurduğu çocuk hayatını kaybetti
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Adıyaman'da tarlayı yabani hayvanlardan korumak için giden dedenin tüfeğinden kazara çıkan kurşunla vurulan 14 yaşındaki torun, hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, dedesinin yaban hayvanlarına karşı tarlayı korumak amacıyla yanına aldığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 14 yaşındaki torun hayatını kaybetti.

DOMUZA ATEŞ ETTİ, TORUNUNU VURDU

Eski Kahta köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, Y.B. isimli vatandaş, 14 yaşındaki torunu Ç.A.B. ile birlikte köy yakınlarındaki mısır tarlasını korumak ve kontrol etmek amacıyla araziye gitti. Tarla içerisinde yaban domuzuyla karşılaşan Y.B., elindeki tüfekle ateş etmek istediği sırada mermi torunu Ç.A.B.'ye isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini ve ihbarı takiben olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ç.A.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı olayın ardından dede Y.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dedesinin kazara tüfekle vurduğu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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