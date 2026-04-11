Define Ararken Göçükte Ölüm: 4 Tutuklama

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Güngör Avcı'nın (59) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan R.K., S.D., M.A ve kepçe operatörü A.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),
