Define Ararken Sıkışan Cem Dal, 1 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı - Son Dakika
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Define Ararken Sıkışan Cem Dal, 1 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Define Ararken Sıkışan Cem Dal, 1 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define ararken kayanın altında kalan Cem Dal, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Dal'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

02.01.2025 03:57  Güncelleme: 04:03
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde define aradığı kayanın altında sıkışan Cem Dal, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dal, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındıı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Mahallesi Kartepe Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ile define arayan Cem Dal, kazdığı kayanın hareket etmesi sonucu altında sıkıştı. Cem Dal'ın bulunduğu yerden çıkamaması üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı kayanın altından çıkarılan Cem Dal, sırt tahtası ile yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cem Dal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Dal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Define Ararken Sıkışan Cem Dal, 1 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı - Son Dakika

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