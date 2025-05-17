Definecilerden 3'ü Gözaltında

DEFİNECİLERDEN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı ile define arama çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte İbrahim Ayyıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından, olay yerinde bulunan ve yaralı olarak kurtulan A.Ç. (52), E.U. (29) ve M.S. (40), gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Semih TÜRKER/İZNİK(Bursa).
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