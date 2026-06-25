Defne\'de Araç Nehre Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sedat Avcuman (55) idaresindeki 34 FTB 748 plakalı hafif ticari araç, Büyükçat Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak Karaçay Nehri'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Avcuman'ın cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hafif ticari araç ise ekskavatör yardımıyla nehirden çıkarıldı.
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