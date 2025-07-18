Defne'de Şantiye Yangını Kontrol Altına Alındı

HATAY'ın Defne ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, şantiye alanında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, Kamera: Hatay,