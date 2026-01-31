Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Defne Suman Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Defne Suman Oldu

31.01.2026 13:00  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Bakırköy Muhabbeti söyleşilerine bu hafta yazar Defne Suman konuk oldu. Suman, tarihin gizli hikayeleri ve yazarlık pratiğindeki anlatıların önemine değindi. Etkinlik, katılımcıların ilgisiyle interaktif bir hal aldı.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar Defne Suman oldu.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini Bakırköylülerle buluşturmaya devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programın bu haftaki konuğu, yazar Defne Suman oldu. Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Defne Suman, "Bir Yazardan Suskun Tarih Hikayeleri" başlığı altında tarihin satır aralarında kalan hikayeleri, edebiyatın hafıza ile ilişkisini ve yazarlık pratiğinde suskun anlatıların gücünü ele aldı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosferde devam etti. Suman, söyleşinin ardından kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Gurur duyuyorum"

Defne Suman, "Çok heyecanlıyım. Yunanistan'da yaşıyorum ve bu söyleşi için geldim. Böyle bir kalabalıkla karşılaşacağımı biliyordum. Çok gurur duyuyorum ve Bakırköy Belediyesi'ne böyle bir organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Defne Suman Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:59:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Defne Suman Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.