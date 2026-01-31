Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Defne Suman Oldu

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar Defne Suman oldu.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini Bakırköylülerle buluşturmaya devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programın bu haftaki konuğu, yazar Defne Suman oldu. Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Defne Suman, "Bir Yazardan Suskun Tarih Hikayeleri" başlığı altında tarihin satır aralarında kalan hikayeleri, edebiyatın hafıza ile ilişkisini ve yazarlık pratiğinde suskun anlatıların gücünü ele aldı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosferde devam etti. Suman, söyleşinin ardından kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Gurur duyuyorum"

Defne Suman, "Çok heyecanlıyım. Yunanistan'da yaşıyorum ve bu söyleşi için geldim. Böyle bir kalabalıkla karşılaşacağımı biliyordum. Çok gurur duyuyorum ve Bakırköy Belediyesi'ne böyle bir organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.