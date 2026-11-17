İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Gadi Eisenkot öncülüğündeki "Değişim Bloğu"nun Meclis Başkanlığına aday gösterdiği Yaşar Partisi milletvekili Matan Kahana, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonuyla benzer çizgideki ve "ırkçı" olarak nitelendirilen Filistin karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor.

Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, 27 Ekim genel seçimi sonrası İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ve koalisyon bloğundan ayrılan bazı Haredi partileriyle birlikte elde ettiği parlamento çoğunluğunu derhal kullanarak Netanyahu koalisyonunun göreve getirdiği Meclis Başkanı Amir Ohana'yı bugün yapılacak oylamayla yerinden etmeyi planlıyor.

İsrail Evimiz, Beyahad, Demokratlar ve Yashar partilerinin oluşturduğu muhalefet bloğu, 10 Kasım'da Meclis Başkanlığı için Kahana ismi üzerinde uzlaştığını açıkladı.

Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarda aktif görev almış emekli savaş pilotu Kahana'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük ölçüde ilhak edilmesi ve Filistinlilerin sürgün edilmesini arzuladığına ilişkin geçmişteki sözleri mevcut Netanyahu hükümetiyle büyük ölçüde aynı çizgide olduğuna işaret ediyor.

Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarda görev aldı

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde 1972'de doğan ve çocukluğunun 3 yılını New York'ta geçiren Kahana, 90'ların başında İsrail ordusunda göreve başladı.

Kahana, geçici Başbakan Netanyahu, eski başbakanlar Ehud Barak ve Naftali Bennett'in görev yaptığı İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler birimi Sayeret Matkal'a katıldı.

İsrail ordusunda 1994 yılında pilotluk eğitimi alan Kahana daha sonra 116. ve 109. filoların komutanı olarak görev yaptı.

İsrail ordusunda görev yaptığı dönemde Gazze Şeridi'ni hedef alan 3 ayrı saldırıda yer alan Kahana, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün süren "Dökme Kurşun", 2012'deki sekiz günlük "Bulut Sütunu" ve 2014'teki "Koruyucu Hat" saldırılarına katıldı.

Söz konusu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan savaşta da pilot olarak bizzat saldırılara katılan Kahana, 2018'de albay rütbesiyle ordudan emekli oldu.

Aşırı sağ siyasetten gelen Kahana, Meclis Başkanlığı koltuğuna geçmek üzere

Son parlamento seçimlerinde Gadi Eisenkot liderliğindeki merkez sağ Yashar Partisinden milletvekili seçilen Kahana, siyasi kariyerine 2019'da Batı Şeria'nın büyük bölümünün ilhakını savunan Naftali Bennett ve Ayelet Şaked öncülüğündeki Yeni Sağ Partisinde başladı.

Kahana, 2021-22 yıllarında Bennett-Lapid Değişim Hükümeti'nde Dini İşler Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) Hahambaşılığının din işlerindeki tekelini kırmaya çalışması, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına itirazı nedeniyle Haredi toplum ve siyasi partileriyle karşı karşıya geldi.

The Jerusalem Post gazetesi Meclis Başkanlığı oylaması öncesinde yayımlanan yazıda, Eisenkot'un hükümet kurma girişimleri çerçevesinde sağcı Likud ve Dini Siyonizm partilerinden isimleri yanına çekmek için Kahana'nın makul bir tercih olduğunu ancak Haredi partilerin koalisyon pazarlıklarında tutumunu olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Gazete, Bennett-Lapid Değişim Hükümetinde Haredi partileri "kızdıran" iki bakandan birinin Kahana olduğunu belirtti.

İran, Batı Şeria, Filistin konularında Netanyahu hükümetiyle örtüşüyor

Muhalefet bloğunun Meclis Başkanı adayı Kahana, İsrail ordusunun İran'a saldırılarına verdiği destek ve Batı Şeria'daki işgalin sürdürülmesini savunmasıyla Netanyahu liderliğindeki mevcut aşırı sağcı koalisyonla yakın çizgide yer alıyor.

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne saldırılarda F-16 pilotu olarak görev yapan Kahana, "Filistin Devleti" fikrine de kökten karşı çıkıyor.

Kahana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son saldırılarına ilişkin 2025'te müzakere ve anlaşma yapılması çağrılarında bulunmasına rağmen söz konusu tutumu binlerce Filistinli sivilin öldürülmesi veya işgalin sonlandırılması için değil İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için sergiledi.

Filistinlilerin topraklarından sürülmesini savunuyor

Kahana, Filistinlilere bakış açısını yansıtan ve en tepki çeken açıklamalarından birini 2022'de İsrailli ortaokul öğrencileriyle bir araya geldiğinde sarf etti.

İsrailli öğrencilere hitabında "Filistinlileri topraklardan sürmek istediğini" açıkça dile getiren Kahana, "Basıldığında buradaki tüm Arapları ortadan kaldıracak, onları İsviçre'ye giden bir ekspres trenine bindirecek bir düğme olsaydı o düğmeye basardım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan süreçte Filistinlilerin topraklarından sürülmesini ifade eden "Büyük Felaket (Nekbe)" kavramını "saçmalık" olarak nitelendiren Kahana, daha sonra yalnızca "yanlış kelimeler seçtiği" gerekçesiyle özür diledi.

Kahana'nın sözleri İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri başta olmak üzere pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılan Kahana, 2021'de Filistin asıllı milletvekilleri Sami Ebu Şehade, Heba Yazbak ve Mansur Abbas'a "terör destekçisi" ifadeleriyle hakaret ederek "İsrail Meclisinde yerlerinin olmadığını" da söylemişti.

Batı Şeria'nın büyük oranda ilhak edilmesini destekliyor

İsrail'de siyaset arenasındaki pek çok isim gibi Kahana da bir Filistin Devleti'ne karşı çıkarken, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesini savunuyor.

Kahana, Yeni Sağ ve Yamina saflarında siyaset yaptığı dönemde aşırılıkçı Egemenlik Hareketi (Ribonut) örgütünün konferans ve panellerinde yaptığı konuşmalarda, Batı Şeria'nın ilhakını "Yahudi halkının kurtuluş sürecinin bir başka aşaması ve yeni bir seviyesi" olarak tanımladı.

Batı Şeria'nın ilhak edilmesi konusunda eski Başbakan Bennett'le benzer tutum sergileyen Kahana, Batı Şeria'nın yüzde 60'ını oluşturan, İsrail ordusunun kontrolündeki "C" bölgesinin ilhakını destekliyor.

Mevcut Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partileriyle Kahana'nın karşı karşıya geldiği temel uzlaşmazlık noktası ise Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına belli ölçüde karşı çıkması oldu.

Kahana yine de Batı Şeria'daki şiddetin çok küçük bir "yerleşimci azınlık" tarafından yapıldığını iddia ederek "yerleşimci şiddeti" kavramını tüm İsraillileri zan altında bırakan "aşağılık bir tabir olarak" niteledi.