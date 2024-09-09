Türkiye'den Gazze'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'den Gazze'ye Destek Çağrısı

Türkiye\'den Gazze\'ye Destek Çağrısı

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türk dünyasının güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, güçlü bir Türk dünyası, İslam dünyasıyla iş birliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olabileceğini söyledi.

09.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip eden Dünya Etno spor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, "Güçlü bir Türk dünyası, İslam dünyasıyla iş birliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu." dedi.

Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da "Türk Dünyası Gençliğinin Dünya Kültüründeki Rolü" başlıklı panelde konuşan Erdoğan, gençlerle bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dünya Göçebe Oyunları için buradayız. Astana'da dün çok başarılı bir açılış töreni izledik." dedi.

Türk dünyası ve İslam dünyasının birbirine entegre şekilde birlikte daha fazla büyüyeceğini aktaran Erdoğan, Türk dünyasının güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, "Güçlü bir Türk dünyası, İslam dünyasıyla iş birliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu." şeklinde konuştu.

Göçebe oyunlarının, Türk dünyasının ortak kültürünü yansıttığını belirten Erdoğan, göçebe oyunlarını teşvik etmenin, oyunlardaki spor kültürünü gençlere aşılamanın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, göçebe oyunları sayesinde Türk dünyasının kültürel zenginliğinin de korunduğunu kaydetti.

"Türk devletlerinin potansiyeli çok büyük." diyen Erdoğan, "Türk gençlerinin ortak bir geleceği paylaşma fikriyle Türk dünyasını ortak bir coğrafya olarak görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Panele katılan gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, yurt dışı tecrübesine sahip olmanın, farklı kültürleri tanımanın, farklı ülkelerde eğitim almanın gerektiğini dile getirdi.

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülke hakkında ise Erdoğan, Kırgızistan'ın organizasyonu yeniden düzenlemek istediğini belirterek, "2026'da oyunların Kırgızistan'da olması bekleniyor." diye konuştu.

Panelin ardından Erdoğan'a tablo takdim edildi.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, dün yapılan açılış töreniyle başladı. "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapılıyor. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Dünya Göçebe Oyunları'nda Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Bilal Erdoğan, Kazakistan, Politika, Kültür, İsrail, astana, Güncel, Gazze, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement