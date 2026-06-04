Delhi'de Hava Kirliliği için Yeni Program - Son Dakika
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Delhi'de Hava Kirliliği için Yeni Program

Delhi\'de Hava Kirliliği için Yeni Program
04.06.2026 13:07
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Hindistan, Delhi'deki hava kirliliğini azaltmak için temiz ulaşım teknolojilerine geçişi hızlandırıyor.

YENİ DELHİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'de araç trafiğinden kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak amacıyla daha temiz ulaşım teknolojilerine geçişi hızlandırmaya yönelik iki yıllık bir program açıkladı.

Federal kabinenin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, program kapsamında Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde kayıtlı kamyon ve otobüs sahiplerine, eski araçlarını başta elektrikli araçlar olmak üzere daha yeni modellerle değiştirmeleri için teşvik sağlanacak. Programa toplamda 95,85 milyar Hint rupisi (yaklaşık 1 milyar ABD doları) kaynak tahsis edilecek.

Federal hükümet, beş yıl boyunca kredilerde yüzde 5 faiz desteği sağlayacak ve araç kategorisine bağlı olarak aylık 4.800 Hint rupisi (yaklaşık 50 ABD doları) tutarında yakıt kuponu verecek; ayrıca elektrikli araç alımlarına yönelik toplu ödeme desteği sunacak.

Programın, araç emisyonlarını önemli ölçüde azaltması ve Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Delhi'de Hava Kirliliği için Yeni Program - Son Dakika

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