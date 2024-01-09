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Delhi'deki Soğuk Hava Nedeniyle İlkokul Öğrencilerine Tatil - Son Dakika
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Delhi'deki Soğuk Hava Nedeniyle İlkokul Öğrencilerine Tatil

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, soğuk hava koşulları nedeniyle ilkokul seviyesine kadar olan öğrenciler için kış tatili 12 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Delhi Eğitim Bakanı Atishi Marlena, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, okulların anaokulundan 5. sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler için beş gün daha tatil olacağını duyurdu. Hindistan'ın kuzeyindeki birçok eyalet de soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Delhi\'deki Soğuk Hava Nedeniyle İlkokul Öğrencilerine Tatil
09.01.2024 - 12:12,
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ÇEKİM TARİHİ: 8 Ocak 2024

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Caddelerden çeşitli görüntüler

3. Kapalı okulların çeşitli görüntüleri

Hindistan'da Delhi yerel yönetimi, soğuk hava nedeniyle başkent bölgesinde ilkokul seviyesine kadar öğrenciler için kış tatilinin 12 Ocak tarihine uzatıldığını duyurdu.

Delhi Eğitim Bakanı Atishi Marlena, Pazar günü sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa açıklamada, "Devam eden soğuk hava koşulları nedeniyle Delhi'deki okullar, anaokulundan 5. sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler için beş gün daha tatil olacak" ifadesini kullandı.

Delhi yönetimi de Pazar günü bu yönde bir resmi talimat yayımladı.

Delhi de dahil olmak üzere Hindistan'ın kuzeyindeki birçok eyalet soğuk hava dalgasının etkisi altına girmiş durumda. Çeşitli meteoroloji istasyonlarında ölçülen en düşük sıcaklıklar, yılın bu dönemi için normal aralıktakinden oldukça farklı seyrediyor.

Delhi'deki hava koşulları nedeniyle Pazar günü başkent bölgesine giden 22 tren 6 saate kadar rötar yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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