Dem atıkları çiçeklere can verdi - Son Dakika
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Dem atıkları çiçeklere can verdi

Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kış mevsimi boyunca çay ocağında biriken dem atıklarını çiçek dikiminde gübre olarak kullanıyor. Alak, çayları biriktirerek ilkbahar gelince gübre olarak kullanarak hem tasarruf sağlıyor hem de çiçeklerin daha verimli büyümesini sağlıyor. Bu uygulama müşteriler tarafından takdir ediliyor ve mutluluk veriyor.

01.06.2024 16:46
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Dem atıkları çiçeklere can verdi

MUŞ - Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kış mevsimi boyunca topladığı dem atıklarını gübre olarak kullanıyor.

Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kış mevsimi boyunca çay ocağında biriken dem atıklarını çiçek dikiminde gübre olarak kullanıyor. İşlettiği çay ocağında her gün onlarca demlik çay demleyen Alak, çay bitiminde atık olan bu demleri atmak yerine gübre olarak kullanıyor. Bahar mevsimi ile birlikte bu dem atıklarını çiçekleri için gübre olarak kullandığını ifade eden Alak, "Burada demlediğimiz çayları biriktiriyoruz. İlkbahar gelince bu biriktirdiğim çayı gübre olarak kullanıyorum. Hem ekonomik açıdan tasarruf sağlıyoruz hem de daha verimli olduğu için çiçeklere gübre olarak kullanıyorum. Böylece burada ektiğimiz güller, çiçekler ve diğer bitkiler için de faydalı oluyor. Bu uygulamadan hem keyif alıyoruz hem de zamanımızı verimli geçiriyoruz. Ektiğimiz bitkiler bu sayede daha verimli büyüyor. Gelen müşterilerimiz de bu tür sosyal sorumluluk projelerini gördüklerinde hoşlarına gidiyor ve bizi takdir ediyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor" dedi.

Kaynak: İHA

Muş, Tarım, Çevre, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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