(TBMM) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, çiftçilerin üretim maliyetleri karşısında ürünlerini zararına sattığını belirterek, "Çiftçi tarlayı sürerken endişeli, tohumu ekerken endişeli, hasat zamanı gelirken endişeli. Sonuçta çiftçi ne ekeceğini biliyor ama ektiğinin hasat döneminde başına ne geleceğini bilemiyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, komisyonda yaptığı konuşmada, çiftçilerin ürettiklerinin karşılığını alamadığını, tarımsal girdi maliyetlerinin arttığını ve tarım alanlarının daraldığını belirtti.

Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalamasının 55'e yükseldiğini ifade eden Demir, küçük ölçekli çiftçilerin üretimden çekilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Besicilerin yem, veteriner ve bakım giderleri hesaplandığında hayvan başına 40-50 bin lira zarar ettiğini ifade eden Demir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, birlikte sahaya çıkma ve çiftçilerin gelir-gider durumunu yerinde inceleme çağrısı yaptı.

Üreticilerin maliyetleri ve satış fiyatları arasındaki farkı rakamlarla anlatan Demir, Ulusal Kırmızı Et Konseyi üyelerine göre karkas etin 580 lirada tutulduğunu, besicinin maliyetinin ise yaklaşık 670 lira olduğunu söyledi. Bir litre sütün üreticiye 29,9 liraya mal olduğunu, 24,30 liraya satıldığını belirten Demir, bu nedenle süt üreticilerinin de zarar ettiğini ifade etti.

Mazot, gübre, elektrik, tohum, işçilik ve sulama maliyetlerindeki artışa dikkati çeken Demir, tarımsal girdi maliyetlerindeki yıllık artışın yüzde 40'ın altına düşmediğini savundu.

Ürün fiyatlarındaki düşüşe de değinen Demir, zeytinyağında geçen yıl 50 lira olan fiyatın bu yıl 40 liraya gerilediğini, çayın ortalama maliyetinin 40 lira olmasına karşın açıklanan alım fiyatının 35 lira olduğunu söyledi. Özel fabrikaların çayı 25-26 liradan aldığını belirten Demir, limonun üreticide 7 lira, markette en düşük 51 lira olduğunu; mandalinanın ise dalında 2-3 liraya alıcı bulduğunu ifade etti. Demir, "Zarar eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı. Uygun fiyata alamayan yurttaşın hali ortada. Peki bu işte kim kazandı Sayın Bakan? Bunu sormak hakkımız herhalde" diye konuştu.

"DESTEKLER ÇİFTÇİYE BİR YIL SONRA ÖDENİYOR"

Tarım politikalarında uzun vadeli planlama bulunmadığını, 2027 bütçesinde öngörülen destekleme miktarının çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirten Demir, "Çiftçi tarlayı sürerken endişeli, tohumu ekerken endişeli, hasat zamanı gelirken endişeli. Sonuçta çiftçi ne ekeceğini biliyor ama ektiğinin hasat döneminde başına ne geleceğini bilemiyor. Borçlu olduğunuz çiftçiye hak ettiği desteği bir yıl sonra enflasyon karşısında değeri erimiş liralarla ödüyorsunuz. Önerim, desteklerin aynı yıl içinde çiftçinin ihtiyaç duyduğu ekim-hasat döneminde ödenmesi, mazot ve gübre desteklerinin güncel maliyetler üzerinden hesaplanıp ayrıca ödenmesidir" dedi.

ÇİFTYÜREK: "TARIM HAK ETTİĞİ DESTEĞİ BÜTÇEDEN ALAMIYOR"

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Bakan Yumaklı'nın sunduğu tablo ile sahada üreticilerden dinledikleri arasında fark olduğunu ifade ederek, üretim maliyetleri ile ürünlerin satış fiyatları arasında büyük fark bulunduğunu söyledi.

Çiftyürek, Antep fıstığının geçen yıla göre daha düşük fiyata satıldığını, bazı ürünlerin tarlada, bağda ve bahçede kaldığını belirterek, "Söylenen ve saha arasında bir fark var. Burada sadece üretici zarar görmüyor. Aynı zamanda tüketici de büyük mağdur durumda" değerlendirmesini yaptı.

Gıda güvenliğine ilişkin endişelerini dile getiren Çiftyürek, pazarda kurtlu elma ve kıvırcık aramaya başladıklarını belirterek, pestisit kullanımına karşı alınan önlemlerin sahaya yeterince yansımadığını savundu.

Kuraklığa karşı siyaset üstü ve uzun vadeli bir stratejik planlama yapılması gerektiğini ifade eden Çiftyürek, maden ocaklarının da tarım alanları ve ekosistem üzerindeki etkilerine dikkati çekti. GAP ve bölgedeki tarımsal yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftyürek, Bakan Yumaklı'nın sunumunda bölgeye yönelik pozitif ayrımcılık göremediğini ifade etti.

MEHMET MUŞ'TAN "KÜRDİSTAN BÖLGESİ" İFADESİNE TEPKİ: ANAYASA'YA AYKIRI

Çiftyürek'in konuşmasında "Kürdistan bölgesi" ifadesini kullanması üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş araya girdi.

"Israrla kayıtlara geçirme çabası görüyorum. Anayasa'ya aykırı. Bunun bir faydası yok size. Anayasa'nın 3'üncü maddesi devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü açıkça ifade eder. Buna uymadığınızı görüyoruz" diyen Muş, Çiftyürek'e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve TBMM milletvekili olarak konuşma hakkı verdiğini söyledi.