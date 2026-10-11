DEM Parti, Akhisar\'daki 11 ölümlü kaza için ihmallerin önlenebilir olduğunu söyledi

DEM Parti, Akhisar'daki 11 ölümlü kaza için ihmallerin önlenebilir olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişi için başsağlığı diledi. Parti, kayıpların kader değil önlenebilir ihmallerin sonucu olduğunu belirterek yetkilileri gerekli tedbirleri almaya çağırdı.
(ANKARA) - DEM Parti, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, "Trafik kazalarında yaşanan kayıplar kader değil, önlenebilir ihmallerin sonucudur" açıklamasını yaptı.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 11 yurttaşımıza rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Trafik kazalarında yaşanan kayıplar kader değil, önlenebilir ihmallerin sonucudur. Aşırı hız, dikkatsizlik ve yetersiz denetimler, felaketlere davetiye çıkarıyor. Güvenli ulaşım hakkının, bir insan hakkı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla yetkilileri insan yaşamını önceleyen, ihmallerin önüne geçecek gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."
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