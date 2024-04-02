DEM Parti Ankara İl Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın haklarının geri alınmasını protesto etti

DEM Parti Ankara İl Başkanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Zeydan'ın "memnu haklarının geri alınması" kararını protesto etti. Ankara İl Eşbaşkanı Fatin Kanat, "seçimden beş dakika önce" Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile Zeydan hakkında verilen karara ilişkin, "Devlet kendi vatandaşına tuzak kuruyor bunun başka bir izahı yok" dedi.
DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildi.
DEM Parti karara karşı çıkmak için Ankara İl Başkanlığı önünde kararı protesto etti. Başkent'te sol partiler ve STK'lar da açıklamaya katılarak destek verdi. "Van halkının iradesi gasp edilemz" yazılı pankart açıldı.
DEM Parti Ankara İl Eşbaşkanı Fatin Kanat, AKP'nin seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin intikamını DEM Parti'den çıkardığını söyledi. Kanat, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Abdullah Zeydan arkadaşımız yakıştırma ve uydurma suçlarla yargılanmış bir arkadaşımızdı tahliye olduktan sonra memnu haklarını geri aldı. Seçilmesinin önünde hiçbir engel bulunmadı. Seçimden beş dakika önce Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile aynı zamanda Van Büyükşehir'de ikinci sırada gözüken AK Parti adayının ve avukatlarının girişimiyle memnu haklarının kesinleşmediği gibi bir gerekçeyle arkadaşımızın mazbatası teslim edilmedi.
Şu an itiraz süreçleri olmasına rağmen Van İl Seçim Kurulu mazbatayı ikinci olan AK Parti adayına vermiştir. Bizi şaşırtan bir şey yok. AKP ve MHP rejiminin kayyum siyasetinin iflas ettiği, batıda büyük bir hezimet yaşadığı süreçte intikamını DEM Parti'ye oy vermiş olan Van halkından çıkartmaya kalkıyor. Devlet kendi vatandaşına tuzak kuruyor bunun başka bir izahı yok."
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