(ANKARA) - DEM Parti, "geri çağırma ilkesi" kapsamında görevden alınan İsmail Yıldız'ın yerine Bozova Belediye Eşbaşkanlığı görevine Ömer Çiçek'in getirildiğini açıkladı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Temmuz 2026 tarihinde Kurulumuz tarafından yapılan açıklamayla, Bozova Belediye Eşbaşkanlığı görevini yürüten İsmail Yıldız'ın, Geri Çağırma İlkesi kapsamında görevden alındığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu ilke, Bozova halkının partimize ve ilgili kurullarımıza ilettiği şikayetler doğrultusunda, denetim mekanizmasını esas alan bir anlayışla işletilmiştir. Bu kararın ardından boşalan Bozova Belediye Eşbaşkanlığı görevi için Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz tarafından, Tutum Belgemizde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yeni eşbaşkanın belirlenmesine yönelik süreç başlatılmıştır.

Süreç kapsamında, başta Bozova Belediye Meclisi ve Bozova'daki demokratik kurumlar olmak üzere, Urfa il örgütümüzün ve kentteki demokratik kurumlarımızın görüş ve önerileri alınmıştır. Böylelikle yeni eşbaşkanın belirlenmesinde ilgili tüm yapılarımızın görüşlerinin karara yansıması esas alınmıştır. İletilen görüş ve öneriler, Kurulumuz ve partimizin yetkili organları tarafından kolektif akıl temelinde değerlendirilmiştir. Yürütülen bu değerlendirme sürecinin sonucunda, Ömer Çiçek arkadaşımızın yeni dönemde Bozova Belediye Eşbaşkanı olarak görev üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Alınan bu kararın Bozova halkına hayırlı olmasını diliyor; Ömer Çiçek arkadaşımıza da üstlendiği bu görevde başarılar diliyoruz."