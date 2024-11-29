DEM Parti\'den Bahçesaray Belediyesi\'ne Kayyum Atamasına Sert Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin, "Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atanması, halk iradesinin hiçe sayılmasıdır. Bu irade gaspını kınıyoruz! Demokrasinin kırıntısının dahi ortadan kaldırıldığı bu kayyım zorbalığı ile iktidar meşruiyetini sıfırlamaktadır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atanması, halk iradesinin hiçe sayılmasıdır. Bu irade gaspını kınıyoruz! Demokrasinin kırıntısının dahi ortadan kaldırıldığı bu kayyım zorbalığı ile iktidar meşruiyetini sıfırlamaktadır. Kayyıma gerekçe yapılan suçlamaların hepsi safsatadır. İktidara sesleniyorum; Kürtler ve tüm halklar nezdinde tabela partisine döndünüz. Çok yakında o kentlerde kayyımlarınızdan başka kimseyi yanınızda bulamayacaksınız. Kayyım zalimliğiniz arttıkça zevalinizi de bulmanız çok yakındır. Demokratik kamuoyuna çağrımız, Van direnişi ruhuyla Bahçesaray'a sahip çıkalım. Hep birlikte bu sürekli darbelere karşı demokrasiyi savunalım."