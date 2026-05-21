DEM Parti'den CHP Kurultayı İptaline Tepki

21.05.2026 20:23
DEM Parti, CHP'nin kurultayı iptaline dair açıklama yaparak demokrasi ve hukuktan yan olduklarını belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına, "Geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır" açıklamasıyla tepki gösterdi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP'ye mutlak butlan kararı, hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır. DEM Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır."

"MUTLAK BUTLAN KARARI BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİNE OLAN İNANÇSIZLIĞI BÜYÜTÜR"

Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bu tarihsel dönemde, devleti ve Cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları mümkünken, mutlak butlan kararı ancak Barış ve Demokratik Toplum Sürecine olan inançsızlığı büyütür. Toplumda kutuplaşmayı artıran, iç barışı tahrip eden uygulamalar güven bunalımını artırır. Yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır. Mesele, Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. DEM Parti olarak; bu ülkede demokrasiyle soluklanabileceğine inanan, adalete özlem duyan, demokratik değerler için mücadele eden milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız."

Kaynak: ANKA

