DEM Parti'den CHP Kurultayı İptaline Tepki

21.05.2026 21:06
DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP'nin kurultayının iptal edilmesini demokrasiye müdahale olarak gördü.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Biz demokratik siyasetin, halk iradesinin ve hukuk devletinin tarafıyız. Seçilmişlerin, delegelerin, üyelerin ve seçmenlerin iradesi yargı eliyle askıya alınamaz" derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokrasi yargı kararlarıyla değil, halkın iradesiyle ayakta durur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına tepki gösterdi.

Bakırhan, kararın milyonlarca seçmenin demokratik iradesi ve siyasi tercihinin "yargı eliyle yok sayma girişimi" olarak nitelendirerek, kararın yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'nin demokratik geleceğine yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı. Bakırhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin sağduyuya, istikrara ve uzlaşıya muhtaç olduğu bu kritik dönemde yargıyı siyasi mühendisliğin aracına dönüştürmek kabul edilemez. Demokrasi yargı kararlarıyla değil, halkın iradesiyle ayakta durur. Siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı, yargı operasyonlarıyla siyasetin seyri değiştirilmemelidir. İktidar, bu yanlış politikadan vazgeçmelidir. Politika özgür olmalı, sonucu sadece halk belirlemelidir."

HATİMOĞULLARI: HUKUK, MUHALEFETİ ŞEKİLLENDİRMENİN APARATI HALİNE GETİRİLEMEZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, CHP'nin genel başkanının kim olacağının CHP üyeleri, delegeler ve seçmenlerinin meselesi olduğunun altını çizdi. Ana muhalefet partisinin mahkeme kararıyla dizayn edilmesinin demokrasiyi askıya aldığını belirten Hatimoğulları, "Bu da bütün Türkiye demokrasisinin meselesidir. Biz demokratik siyasetin, halk iradesinin ve hukuk devletinin tarafıyız" dedi. Hatimoğulları'nın paylaşımı şöyle:

"Biz demokratik siyasetin, halk iradesinin ve hukuk devletinin tarafıyız. Seçilmişlerin, delegelerin, üyelerin ve seçmenlerin iradesi yargı eliyle askıya alınamaz. Hukuk, siyasi alanı yeniden düzenlemenin ve muhalefeti şekillendirmenin aparatı haline getirilemez. Siyasetin konuşabilmesi için de partilere, Meclis'e, sandığa, seçilmişlere ve halk iradesine müdahale edilmemelidir. Siyasetin konuşmasını iktidar ve yargı ortaklığı engelleyemez. Türkiye'nin ihtiyacı mahkeme koridorlarında kurulan siyaset değil, toplumun iradesiyle, Meclis zemininde ve demokratik hukuk içinde kurulan siyasettir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:38:51. #7.12#
