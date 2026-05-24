DEM Parti'den CHP'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den CHP'ye Destek Açıklaması

24.05.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, CHP'deki son gelişmeleri kabul edilemez buldu ve diyalog çağrısı yaptı.

DEM Parti, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin siyasi ve demokratik dengesinin önemli bir ağırlık merkezidir. Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye'nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Tüm siyasi aktörlerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bugün demokrasisinin sınandığı bir eşikte daha durduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bu sabah polis eşliğinde yapılan yürüyüş ve ardından ortaya çıkan görüntüler, demokratik irade ile kurumsal meşruiyetin aynı anda yaralandığının bir işaretidir. Bu tabloyu, demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez buluyoruz. Demokratik düzenlerde parti binaları kaba kuvvetin değil, müzakere ve uzlaşının mekanlarıdır. Bir siyasi krizin polis eşliğinde değil, diyalogla aşılması gerekir. Zorla, kapı kırmalarla, gazla siyasi bir mesele çözülemez. Bu durum kabul edilemez."

CHP'nin 100 yıllık birikimi ve kurumsal kapasitesiyle yaşanan krizden çıkma gücüne sahip olduğuna yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tarafların bu süreçte hukuki meşruiyet ve demokratik siyaset ilkelerini pusula edinmesini; sabır, olgunluk ve müzakere yolundan ayrılmamasını bekliyoruz. Sorunun siyasi irade ve kurumsal kapasite çerçevesinde hızla ve suhuletle çözüme kavuşturulması için hem ısrarcıyız hem de bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız.

Şunu açıkça ifade etmeliyiz; Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin siyasi ve demokratik dengesinin önemli bir ağırlık merkezidir. Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye'nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Tüm siyasi aktörlerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyoruz. 86 milyon insanın geleceğine sahip çıkmak için tüm siyasi aktörlerin demokratik iradeye, müzakereye ve vakarla siyaset yapma geleneğine sahip çıkması şarttır. Türkiye siyaseti bu badireyi, birlikte ve ortak akılla aşacak olgunluğa sahiptir. Bu demokratik olgunluğun sergileneceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den CHP'ye Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:06:32. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den CHP'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.