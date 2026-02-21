DEM Parti'den Dünya Anadili Günü Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti, Dünya Anadili Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Anadili bir halkın varlık nedeni ve temel haktır. Tüm halklarımızın Dünya Anadili Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından, 11 dilde Dünya Anadili Gününe ilişkin mesaj paylaşıldı.
Mesajda, "Ana dili bir halkın varlık nedeni ve temel haktır. Tüm halklarımızın Dünya Anadili Günü'nü kutluyoruz" denildi.
