DEM Parti'den Edip Akbayram'a Taziye

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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram için taziye mesajı yayımladı. Tuncer Bakırhan, "Edip Akbayram sadece bir sanatçı değil; yüreğimize dokunan, bizi ortak duygularda buluşturan bir değerdi" derken; Tülay Hatimoğulları, "Eşsiz sesiyle, ardında bıraktığı eserlerle, her daim yaşayacak Edip Akbayram" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından vefat eden sanatçı Edip Akbayram için taziye mesajı yayımladı. Tuncer Bakırhan açıkamasında şunları kaydetti:

"Bazı sesler vardır, hiç susmaz… Edip Akbayram sadece bir sanatçı değil; yüreğimize dokunan, bizi ortak duygularda buluşturan bir değerdi. Şarkılarıyla hep bizimle kalacak. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun."

Tülay Hatimoğulları ise şu ifadeleri kullandı.

"Onun şarkılarıyla büyüdük… Eşsiz sesiyle, ardında bıraktığı eserlerle, her daim yaşayacak Edip Akbayram. Hepimizin yüreğine işleyen, Sabahattin Ali dizelerinin Edip Akbayram'ın sesiyle buluştuğu "Aldırma Gönül" türküsü yüreğimize dokunmaya devam edecek… Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."