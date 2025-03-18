DEM Parti'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - DEM Parti'nin sosyal medya hesabında İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil, siyasidir. Siyasi amaçlarla üniversiteyi araçsallaştırmak anlamına gelir" denildi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

DEM Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür. İstanbul Üniversitesi'nin sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır. Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil, siyasidir. Siyasi amaçlarla üniversiteyi araçsallaştırmak anlamına gelir. Üniversite yönetimini çeşitli yollarla teslim alarak elde edilen bu karar hem akademi hem de hukuk dünyasına sürülmüş bir kara lekedir. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, siyasetin üzerine bir kara örtü serilmesine izin verilmemelidir."