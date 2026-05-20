DEM Parti'den Malatya'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den Malatya'ya Geçmiş Olsun Mesajı

20.05.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun dilekleri iletti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüreğimizi yakacak hiçbir olumsuz haber almamayı diliyorum. Yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve artçı sarsıntılara karşı tüm yurttaşlarımızı hasarlı yapılardan ve riskli alanlardan uzak durmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz hiçbir yurttaşımızın zarar görmemesi, can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Yetkili kurumları gerekli tedbirleri hızla almaya, yurttaşlarımızı da artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Malatya'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:51:43. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Malatya'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.