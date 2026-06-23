DEM Parti'den NATO Gözaltılarına Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yaptığı yazılı açıklamada, NATO Zirvesi sebebiyle gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, "NATO Zirvesi için getirilen yasaklarla Ankara'nın adeta koca bir cezaevine çevrilmesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti MYK'sı NATO Zirvesi sebebiyle gözaltına alınanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında 200'ü aşkın siyasetçi, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve yurttaşın gözaltına alınmasını kınıyoruz. 7-8 Temmuz NATO Zirvesi öncesi, bileşenlerimizden Devrimci Parti ve ESP'nin de aralarında olduğu sol ve sosyalist kurumlara yönelik gerçekleştirilen bu keyfi gözaltı ve tutuklama saldırısı ülkenin geldiği durumu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve barışçıl toplantı ve gösteri hakkı anayasal güvenceler altında bulunan temel haklardır. Güvenlik gerekçeleri öne sürülerek bu hakların geniş ve ölçüsüz biçimde sınırlandırılması, zaten yara almış olan toplumsal barışı ve demokratik siyaseti daha da zedeleyecektir. NATO Zirvesi için getirilen bu yasaklarla Ankara'nın adeta koca bir cezaevine çevrilmesi kabul edilemez.

DEM Parti olarak, demokratik siyaset alanını daraltan, toplumsal muhalefeti kriminalize eden ve temel hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen uygulamalara dün olduğu gibi bugün de karşıyız. NATO'yu protesto etmek, NATO'nun uygulamalarını eleştirmek suç değildir. Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in de aralarında bulunduğu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."