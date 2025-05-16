DEM Parti, Devrimci 78'lilerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Emel Uzman, Cumhur Yavuz, Yener Turan, Hasan Hüseyin Tolan ve Mustafa Kartal ile Genel Merkezde bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devrimci 78'liler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Emel Uzman, Cumhur Yavuz, Yener Turan, Hasan Hüseyin Tolan ve Mustafa Kartal ile Genel Merkezde ziyaret etti. 17–31 Mayıs Kayıplar Haftası kapsamında yapılan ziyarette heyet, federasyon hakkında bilgi verdi, başlattıkları çalışma ve kampanyalar için dayanışma talebinde bulundu.