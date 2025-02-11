DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Türk-Kürt İttifakı' Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Türk-Kürt İttifakı' Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kent Uzlaşısı'nı Türk-Kürt ittifakı olarak tanımlayıp suç gibi göstermesine tepki gösterdi. Bakırhan, bu olayın siyasi bir kumpas olduğunu savunarak, halkların birlikteliğini savunmanın suç olmadığını vurguladı.

11.02.2025 19:54  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kent Uzlaşısı'nı Türk-Kürt ittifakı olarak tanımlayıp suç gibi gösteriyor! Soruyoruz: İki halkın birlikteliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Türk-Kürt İttifakı suç değil, tarihsel gerçektir!" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'Kent uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kent Uzlaşısı'nı Türk-Kürt ittifakı olarak tanımlayıp suç gibi gösteriyor! Soruyoruz: İki halkın birlikteliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Türk-Kürt İttifakı suç değil, tarihsel gerçektir! 1 Ekim'den beri, demokratik bir geleceğin ancak bu ittifakla mümkün olduğunu söylemedik mi? Bu soruşturma siyasi bir kumpastır! Amaç, yüz yıl sonra demokratik temelde güncellenmeyi bekleyen Türk-Kürt ittifakını sabote etmek, halkların ortak geleceğini engellemektir. Bu hukuki bir süreç değildir. Bilakis halkların birlikteliğine yönelik bir saldırıdır! İktidarın emrindeki yargı siyasi kumpas kurmaktan vazgeçmeli, seçilmiş siyasetçiler derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncer Bakırhan, DEM Parti, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Türk-Kürt İttifakı' Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:00:56. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Türk-Kürt İttifakı' Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.