DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Türk-Kürt İttifakı' Açıklaması

Güncel

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kent Uzlaşısı'nı Türk-Kürt ittifakı olarak tanımlayıp suç gibi gösteriyor! Soruyoruz: İki halkın birlikteliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Türk-Kürt İttifakı suç değil, tarihsel gerçektir!" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'Kent uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kent Uzlaşısı'nı Türk-Kürt ittifakı olarak tanımlayıp suç gibi gösteriyor! Soruyoruz: İki halkın birlikteliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Türk-Kürt İttifakı suç değil, tarihsel gerçektir! 1 Ekim'den beri, demokratik bir geleceğin ancak bu ittifakla mümkün olduğunu söylemedik mi? Bu soruşturma siyasi bir kumpastır! Amaç, yüz yıl sonra demokratik temelde güncellenmeyi bekleyen Türk-Kürt ittifakını sabote etmek, halkların ortak geleceğini engellemektir. Bu hukuki bir süreç değildir. Bilakis halkların birlikteliğine yönelik bir saldırıdır! İktidarın emrindeki yargı siyasi kumpas kurmaktan vazgeçmeli, seçilmiş siyasetçiler derhal serbest bırakılmalıdır."