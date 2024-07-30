DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'daki Gözaltılara ve Kürtçe Yazıların Silinmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'daki Gözaltılara ve Kürtçe Yazıların Silinmesine Tepki Gösterdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van İl Eş Başkanlarının gözaltına alınması ve caddelerdeki Kürtçe yazıların silinmesine tepki gösterdi. Bakırhan, bu saldırıların demokratik siyasete, farklı düşüncelere ve kimliklere yönelik olduğunu belirterek, bizi yıldıramazlar ve susturamazlar dedi.

30.07.2024 11:52
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van İl Eş Başkanlarının gözaltına alınması ve caddelerdeki Kürtçe yazıların silinmesine tepki gösterdi. Bakırhan, "Bu saldırılar, sadece DEM Parti'ye veya bir gruba yönelik değildir. Bu saldırılar, demokratik siyasete, farklı düşüncelere ve kimliklere yöneliktir. Bu saldırılar Van halkının iradesine yöneliktir. Bu saldırılar, Kürt düşmanlığına ve toplumsal ayrışmaya hizmet etmektedir. Bu saldırılar, bizi yıldırtamaz, bizi susturamaz" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hebasında yaptığı paylaşımda, Van'da düzenlenen operasyona ve caddelerdeki Kürtçe yazıların silinmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakırhan'ın paylaşımı şöyle:

"Dün Van İl binamıza yapılan saldırı, gece ev baskınları ile devam etti. İl Eşbaşkanlarımız Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da aralarında olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Caddelerdeki Kürtçe yazılamaların silinmesi ve halay avıyla başlayan Kürt düşmanlığının bir devamı olan bu haksız, hukuksuz girişimler derhal son bulmalıdır. Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Bu faşizan zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Bu saldırılar, sadece DEM Partiye veya bir gruba yönelik değildir. Bu saldırılar, demokratik siyasete, farklı düşüncelere ve kimliklere yöneliktir. Bu saldırılar Van halkının iradesine yöneliktir. Bu saldırılar, Kürt düşmanlığına ve toplumsal ayrışmaya hizmet etmektedir. Bu saldırılar, bizi yıldırtamaz, bizi susturamaz! Bizler, haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'daki Gözaltılara ve Kürtçe Yazıların Silinmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'daki Gözaltılara ve Kürtçe Yazıların Silinmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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