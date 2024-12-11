DEM Parti Eş Genel Başkanları Sincan Cezaevi'nde Tutukluları Ziyaret Etti - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Sincan Cezaevi'nde Tutukluları Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklanan partililerini Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti ve moral verdiler.

11.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kısa süre önce tutuklanan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Sincan Cezaevi'nde kısa süre önce yapılan operasyonlarda tutuklananları ziyaret etti. DEM Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kısa süre önce yapılan siyasi operasyon kapsamında tutuklanan Eş Genel Başkan Yardımcımız Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eş Başkanımız Cengiz Dündar, İHD ve 78'liler Hareketi Kurucusu Nimet Tanrıkulu, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'u tutuklu bulundukları Sincan Cezaevinde ziyaret etti. Oldukça moralli olan siyasi tutsaklar, herkese selamlarını iletirken, bu hukuksuzluğun sona ereceğine dair inançlarını ifade ettiler."

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, Sincan Cezaevi, DEM Parti, Tutuklama, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları Sincan Cezaevi'nde Tutukluları Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları Sincan Cezaevi'nde Tutukluları Ziyaret Etti - Son Dakika
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