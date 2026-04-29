Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Mehmet Sıddık Akış Hakkında Verilen Hapis Kararına Tepki: Barış İnancını Yaralayan Bir Karardır

29.04.2026 22:20  Güncelleme: 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Hatimoğulları kararı "apaçık siyasi bir karar" olarak nitelendirirken, Bakırhan ise "demokratik siyaset hakkına açık bir yargı darbesi" dedi.

Hatimoğulları, "Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezası, apaçık siyasi bir karardır. Bu kararı da arkasındaki aklı da tanımıyoruz! Bu ceza; kayyım rejimine arka çıkan, demokratik siyaset alanının genişlemesi umutlarını azaltan anlayışın ürünüdür. Hakkari halkının sandıkta ortaya koyduğu irade, bütün meşruiyetiyle ortadadır. Hiçbir karar, hiçbir ceza bu gerçeği değiştiremez. Barışın can suyu adalettir. Adalet eksik olursa barış umutları yeşermez. Barış umutlarını söndürmemek için bu karardan derhal dönülmeli; kayyımlar tarihten silinmeli; hukuka ve demokratik siyasete yönelik müdahalelere son verilmelidir." tepkisinde bulundu.

Bakırhan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezası, demokratik siyaset hakkına açık bir yargı darbesidir. Önce kayyım atayıp sonra da hukuksuz bir ceza vermek Hakkari halkının iradesini yok sayma ve barış umutlarını dinamitleme çabasıdır. Her gün demokratik, özgür, adil bir ülke için yasal adımlar atılması çağrısı yaparken, Hakkari Belediye Eş Başkanımızı hukuksuz ve haksız cezalandırarak hangi mesaj verilmek isteniyor? Toplumun barış ve demokratik çözüm beklentisinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde verilen bu karar, barış inancını yaralayan bir karardır. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Kimseye de eyvallah etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 23:13:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.