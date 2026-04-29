Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Mehmet Sıddık Akış Hakkında Verilen Hapis Kararına Tepki: Barış İnancını Yaralayan Bir Karardır

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Hatimoğulları kararı "apaçık siyasi bir karar" olarak nitelendirirken, Bakırhan ise "demokratik siyaset hakkına açık bir yargı darbesi" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Hatimoğulları, "Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezası, apaçık siyasi bir karardır. Bu kararı da arkasındaki aklı da tanımıyoruz! Bu ceza; kayyım rejimine arka çıkan, demokratik siyaset alanının genişlemesi umutlarını azaltan anlayışın ürünüdür. Hakkari halkının sandıkta ortaya koyduğu irade, bütün meşruiyetiyle ortadadır. Hiçbir karar, hiçbir ceza bu gerçeği değiştiremez. Barışın can suyu adalettir. Adalet eksik olursa barış umutları yeşermez. Barış umutlarını söndürmemek için bu karardan derhal dönülmeli; kayyımlar tarihten silinmeli; hukuka ve demokratik siyasete yönelik müdahalelere son verilmelidir." tepkisinde bulundu.

Bakırhan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezası, demokratik siyaset hakkına açık bir yargı darbesidir. Önce kayyım atayıp sonra da hukuksuz bir ceza vermek Hakkari halkının iradesini yok sayma ve barış umutlarını dinamitleme çabasıdır. Her gün demokratik, özgür, adil bir ülke için yasal adımlar atılması çağrısı yaparken, Hakkari Belediye Eş Başkanımızı hukuksuz ve haksız cezalandırarak hangi mesaj verilmek isteniyor? Toplumun barış ve demokratik çözüm beklentisinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde verilen bu karar, barış inancını yaralayan bir karardır. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Kimseye de eyvallah etmeyeceğiz."