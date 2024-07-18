DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'teki Paketlere Eleştiri Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'teki Paketlere Eleştiri Getirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'in sürekli olarak paketlerle meşgul olduğunu ve bu paketlerin halkın sorunlarını çözebilecek nitelikte olmadığını belirtti. Temelli, düzenlediği basın toplantısında, ekonomik ve siyasi krizin Türkiye'de ciddi bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, Meclis'in yargı, tasarruf, vergi ve hayvan hakları gibi konularda paketlerle dolu olduğunu ifade etti. Ayrıca, en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu ve sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak da Hakkari'nin sorunlarının çözülmesinin zor olmadığını belirtti ve kentin ekonomik göstergelerde en alt sıralarda yer aldığını dile getirdi.

18.07.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Meclis adeta bir paket servise dönüşmüş durumda. Sürekli paketler geliyor ve bu paketlerin halkın sorunlarını çözebilecek nitelikte olmadığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz'da Suruç'ta meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Türkiye'de çok ciddi anlamda ekonomik ve siyasi bir krizin olduğunu savunan Temelli, "Peki, Meclis ne yapıyor? Meclis adeta bir paket servise dönüşmüş durumda. Yok yargı paketi, yok tasarruf paketi, yok vergi paketi, yok hayvan haklarını korumaya dair paket. Sürekli paketler geliyor ve bu paketlerin halkın sorunlarını çözebilecek nitelikte olmadığını çok iyi biliyoruz. Adeta bir gelen evrak, giden evrak temposunda hazırlanan yasa teklifleri Meclis'e geliyor. Büyük bir telaşla bu kanun tekliflerinin yasalaşma süreci yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeyi eleştiren Temelli, "Türkiye'de emekliler, aslında sefalete mahkum edilmiş durumdalar. Karşınıza çıkan tablo çok nettir, halktan al, sermayeye ver." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni de eleştiren Temelli, "Tüm bu yasalara karşı direnmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin birçok sorununun olduğunu, bunların çoğunluğunun çözülmesinin zor olmadığını dile getirdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden 2 ay sonra Hakkari Belediye Başkanlığı için Vali Ali Çelik'in görevlendirildiğini anımsatan Parlak, bu durumun hukuksuz olduğunu savundu.

Parlak, Hakkari'nin hem bölgenin hem de ülkenin en yüksek potansiyeli bulunan şehirlerinden biri olduğunu, buna karşın birçok ekonomik göstergede en alt sıralarda yer aldığını kaydetti.

DEM Parti'li Parlak, kentte depreme dayanıksız çok sayıda binanın olduğunu, bu binaların güçlendirilmesi için seferberlik yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Vezir Coşkun Parlak, Sezai Temelli, Milletvekili, DEM Parti, Hakkari, Türkiye, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'teki Paketlere Eleştiri Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 14:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'teki Paketlere Eleştiri Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement