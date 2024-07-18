DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'teki Paketlere Eleştiri Getirdi

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Meclis adeta bir paket servise dönüşmüş durumda. Sürekli paketler geliyor ve bu paketlerin halkın sorunlarını çözebilecek nitelikte olmadığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz'da Suruç'ta meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Türkiye'de çok ciddi anlamda ekonomik ve siyasi bir krizin olduğunu savunan Temelli, "Peki, Meclis ne yapıyor? Meclis adeta bir paket servise dönüşmüş durumda. Yok yargı paketi, yok tasarruf paketi, yok vergi paketi, yok hayvan haklarını korumaya dair paket. Sürekli paketler geliyor ve bu paketlerin halkın sorunlarını çözebilecek nitelikte olmadığını çok iyi biliyoruz. Adeta bir gelen evrak, giden evrak temposunda hazırlanan yasa teklifleri Meclis'e geliyor. Büyük bir telaşla bu kanun tekliflerinin yasalaşma süreci yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeyi eleştiren Temelli, "Türkiye'de emekliler, aslında sefalete mahkum edilmiş durumdalar. Karşınıza çıkan tablo çok nettir, halktan al, sermayeye ver." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni de eleştiren Temelli, "Tüm bu yasalara karşı direnmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin birçok sorununun olduğunu, bunların çoğunluğunun çözülmesinin zor olmadığını dile getirdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden 2 ay sonra Hakkari Belediye Başkanlığı için Vali Ali Çelik'in görevlendirildiğini anımsatan Parlak, bu durumun hukuksuz olduğunu savundu.

Parlak, Hakkari'nin hem bölgenin hem de ülkenin en yüksek potansiyeli bulunan şehirlerinden biri olduğunu, buna karşın birçok ekonomik göstergede en alt sıralarda yer aldığını kaydetti.

DEM Parti'li Parlak, kentte depreme dayanıksız çok sayıda binanın olduğunu, bu binaların güçlendirilmesi için seferberlik yapılması gerektiğini ifade etti.