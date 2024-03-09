DEM Parti İBB Başkan adayları Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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DEM Parti İBB Başkan adayları Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti

DEM Parti İBB Başkan adayları Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti. Beştaş ve Çepni, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.

09.03.2024 04:25  Güncelleme: 04:25
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti.

Beştaş ve Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden İBB Başkan adayları, daha sonra haldeki diğer dükkanları da ziyaret etti.

İş yeri sahipleri ve müşterilerle sohbet eden Beştaş ve Çepni, bazı vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine konuşarak 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti İBB Başkan adayları Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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