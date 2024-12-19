DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı ve Meclis Üyesini İhraç Etti - Son Dakika
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DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı ve Meclis Üyesini İhraç Etti

DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı ve Meclis Üyesini İhraç Etti

DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'i, halkın değerlerini hiçe sayan ve parti karşıtı yaklaşımlar içinde oldukları gerekçesiyle partiden ihraç etti. Parti, bu süreçte halka hizmet etme taahhüdünün altını çizerek, İdil halkının iradesinin kendilerine bırakılması gerektiğini vurguladı.

19.12.2024 15:52  Güncelleme: 15:53
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(ANKARA)- DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'i partiden ihraç etti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'i partiden ihraç ettiğini duyurdu. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulunun ihraçlara ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"31 Mart 2024 seçimlerinde İdil halkı yüzde 71,27 oy oranıyla iradesini partimizden yana kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından, DEM Parti ve kurumsal yapıları olarak, İdil'de 8 yıl boyunca yaratılan kayyım tahribatlarını ortadan kaldırmayı temel ilkemiz olarak belirledik. Ancak kayyımların yıllara yaydıkları tahribatların, bu dönem içerisinde bazı kişiler tarafından da devam ettirilmek istendiğini gördük.

"Bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz"

Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür. Partimizin uzun süreli yapıcı uğraş ve çabaları yok sayılmış, kendisinde ısrar eden bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu nedenle, İdil Belediye Eş Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna; Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek ise DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Kayır ve Şimşek hakkında devam eden disiplin süreçleri, kurullarımız tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Disiplin kurullarımız, Kayır ve Şimşek'in partimizden ihraç edilmesi yönünde karar vermiştir. Bizler, bir kez daha, bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte, İdil Belediye Meclisinde demokratik tepkimizi ve muhalefetimizi sürdürecek ve halkımızla birlikte hareket edeceğiz.

"İdil halkının iradesi, İdil halkına bırakılmalıdır"

Halka sırtını dönenlerin, halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır. İdil halkının kendilerinden tek isteği, bulundukları makamlardan istifa etmeleridir. Zor zamanlardan bugüne değer yaratan ve özgür yaşamı inşa eden İdil halkının iradesi, İdil halkına bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Türkan Kayır, DEM Parti, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti, İdil Belediyesi Eş Başkanı ve Meclis Üyesini İhraç Etti - Son Dakika

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