DEM Parti İmralı Heyeti, cezaevi sorunlarını Adalet Bakanı Gürlek'e taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bugün görüştü. Görüşmede sürecin hukuki boyutları ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durum ele alındı.
(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, sürecin hukuki boyutlarının ele alındığı kaydedildi.
DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, heyet üyeleri Buldan, Sancar ve Erol'un bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, görüşmede sürecin hukuki boyutları ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durumun ele alındığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
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