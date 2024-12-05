DEM Parti, Kayyum Atamalarına Tepki Gösterdi

Güncel

(TBMM)- DEM Parti grup başkanvekilleri ile milletvekilleri kayyum atamalarına tepki göstermek amacıyla TBMM'de eylem yaptı. Kayyum atanan 6 DEM Parti'li belediye başkanı ile kayyumlar tarafından kalan borçlarını gösteren dövizlerle eylem yapan milletvekilleri, "Kayyum gidecek, halk kalacak", "Kayyum değil, demokrasi" sloganları attı.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri Meclis'te Şeref Holü'ne kayyum eylemi yaptı. Milletvekilleri, eylem sırasında ellerinde kayyum atanan DEM Parti'li altı belediye başkanı ve kayyumlar tarafından kalan borçların fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıdı. Milletvekilleri, "Kayyumlar gidecek, halk kalacak", "Kayyum değil, demokrasi" sloganları attı.

Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Fotoğraflara bakarsanız aslında kayyumun ne demek olduğunu ve eşit temsiliyet anlamında neye tekabül ettiğini hep beraber daha iyi görmüş oluruz. Atanan kayyumların demokrasinin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir ülke inşasında bir yöntem olarak denendiğini çok iyi biliyoruz. Bütün tarihsel hafızamız geçmişten bugüne aslında Kürtlere uygulanan istisna hukukunun bugün kayyum eliyle devam ettirildiğini bizlere gösteriyor" dedi.

DEM Partili milletvekillerinin protestosu 40 dakika sürdü. Ardından milletvekilleri Şeref Holü'nden ayrıldı.