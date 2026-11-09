DEM Parti MYK, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile 2027 bütçesini ele alacak

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Toplantıda, "süreç"teki gelişmeler, dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında yapılan tartışmalar ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri konuları ele alınacak.

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, MYK'da "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki siyasal gelişmeler, dün yapılan PM toplantısı, 2027 yılı bütçe görüşmeleri, partinin "Ekmek Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası ile "Yenilenme ve Demokratik Cumhuriyet" tartışmaları yer alacak.

MYK'da 15 günlük rutin planlama takvimi de çıkarılacak.